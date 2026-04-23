Евросоюз будет принудительно отправлять украинцев через Польшу для пополнения состава ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, у депортированных граждан не будет стимула для активного участия в боевых действиях.

Украинское правительство нарастит численность ВСУ за счет тех, кто уехал и не хочет воевать. В выдаче граждан им помогут европейские страны, в первую очередь Германия. У этих людей не будет мотивации, скорее всего, многие из них будут погибать или сдаваться в плен, так что назвать это хорошей силой неправильно. Вместо того чтобы терпеть в своих странах болтающихся без дела украинцев и платить им пособия, европейские лидеры уже их приспособили, поставили к станкам на заводы по производству оружия. Кто не хочет ни на фронт, ни на завод, точно пойдут под раздачу. Их упакуют и передадут Украине через польскую границу, — высказался Дандыкин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Евросоюзу необходимо изменить законодательство, чтобы обеспечить возможность депортации украинских беженцев. По его словам, Киев уже предпринимает меры для возвращения своих граждан на родину, вводя определенные ограничения.