Евросоюзу необходимо изменить законодательство, чтобы получить возможность депортировать украинских беженцев, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Киев уже вводит ряд ограничений с целью возвращения своих граждан на родину.

Если брать нынешнюю правовую систему Европы, то реально решить задачу [депортации украинцев] невозможно. Она может быть только в случае нарушения закона, а не просто потому что ты должен умирать. Такого положения нет, но обращение на получение определенного статуса политического беженца или просто беженца будет рассматриваться судами. Но могут изменить и законодательство. Это не проблема. Но, похоже, Европа в целом ведет подготовку к большой войне в 2030 году, — поделился Олейник.

Он подчеркнул, что Европа сможет справиться с проблемой депортации украинцев лишь в долгосрочной перспективе. По словам экс-нардепа, Норвегия и другие государства уже выражали готовность предоставлять беженцам с Украины денежные выплаты при условии их возвращения на родину.

Кстати, Киев уже ввел определенные ограничения на получение консульских справок, продление паспорта за границей. Будут блокировать счета, платежи, водительское удостоверение. То есть начинается то, что было когда-то в Германии, — массовый отлов, когда использовали механизмы силового характера. Чтобы отправить на Украину тех, кто должен умереть за интересы Европы. Есть такое выражение: «По ком звонит колокол». Как раз по тем, кто за пределами Украины с флагами выходил: «Дайте оружие, дайте деньги, продолжим борьбу, войну». За ними и придут. Теперь они будут разбегаться, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что Ирландия планирует в течение года расторгнуть контракты примерно с 16 тыс. украинских беженцев и начать программу их возвращения на родину. Власти Дублина готовы предложить до €10 тыс. (896 тыс. рублей) тем, кто добровольно покинет страну.