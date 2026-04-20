Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:16

«За ними придут»: экс-нардеп о депортации украинских беженцев из Евросоюза

Экс-нардеп Олейник: ЕС нужно изменить законодательство для депортации украинцев

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюзу необходимо изменить законодательство, чтобы получить возможность депортировать украинских беженцев, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Киев уже вводит ряд ограничений с целью возвращения своих граждан на родину.

Если брать нынешнюю правовую систему Европы, то реально решить задачу [депортации украинцев] невозможно. Она может быть только в случае нарушения закона, а не просто потому что ты должен умирать. Такого положения нет, но обращение на получение определенного статуса политического беженца или просто беженца будет рассматриваться судами. Но могут изменить и законодательство. Это не проблема. Но, похоже, Европа в целом ведет подготовку к большой войне в 2030 году, — поделился Олейник.

Он подчеркнул, что Европа сможет справиться с проблемой депортации украинцев лишь в долгосрочной перспективе. По словам экс-нардепа, Норвегия и другие государства уже выражали готовность предоставлять беженцам с Украины денежные выплаты при условии их возвращения на родину.

Кстати, Киев уже ввел определенные ограничения на получение консульских справок, продление паспорта за границей. Будут блокировать счета, платежи, водительское удостоверение. То есть начинается то, что было когда-то в Германии, — массовый отлов, когда использовали механизмы силового характера. Чтобы отправить на Украину тех, кто должен умереть за интересы Европы. Есть такое выражение: «По ком звонит колокол». Как раз по тем, кто за пределами Украины с флагами выходил: «Дайте оружие, дайте деньги, продолжим борьбу, войну». За ними и придут. Теперь они будут разбегаться, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что Ирландия планирует в течение года расторгнуть контракты примерно с 16 тыс. украинских беженцев и начать программу их возвращения на родину. Власти Дублина готовы предложить до €10 тыс. (896 тыс. рублей) тем, кто добровольно покинет страну.

Европа
Украина
беженцы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.