На Западе сделали заявление о конфликтах против России и Ирана RS: конфликты с богатыми нефтью Россией и Ираном взвинчивают цены на сырье

Ход военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, чем оборачивается агрессия против государств, богатых природными ресурсами, в том числе нефтью, пишет американское издание Responsible Statecraft. Как отметили авторы, Москва и Тегеран во многом шокировали мировое сообщество своей стойкостью перед лицом беспрецедентных санкций и эмбарго.

Обе страны обладают значительными природными ресурсами, из которых они могут получать денежные потоки для поддержания своей деятельности во время противостояния с Западом. [Конфликты] со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, — говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что решение России с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может обернуться тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева. Любые сбои в поставках энергоносителей, по мнению источников, сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», которая претендует на победу на осенних выборах.