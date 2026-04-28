28 апреля 2026 в 13:10

На Западе сделали заявление о конфликтах против России и Ирана

RS: конфликты с богатыми нефтью Россией и Ираном взвинчивают цены на сырье

Ход военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, чем оборачивается агрессия против государств, богатых природными ресурсами, в том числе нефтью, пишет американское издание Responsible Statecraft. Как отметили авторы, Москва и Тегеран во многом шокировали мировое сообщество своей стойкостью перед лицом беспрецедентных санкций и эмбарго.

Обе страны обладают значительными природными ресурсами, из которых они могут получать денежные потоки для поддержания своей деятельности во время противостояния с Западом. [Конфликты] со странами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к резкому росту цен на нее, — говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что решение России с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может обернуться тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева. Любые сбои в поставках энергоносителей, по мнению источников, сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», которая претендует на победу на осенних выборах.

Вице-губернатор Подмосковья рассказал, как в области борются со снегопадом
Стало известно об обмене задержанными между Польшей и Белоруссией
«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля
В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде
Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

