Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы Астана перенаправит 260 тыс. тонн нефти через Россию вместо прокачки по «Дружбе»

Казахстан перераспределит поставки 260 тыс. тонн нефти в мае из-за невозможности прокачать их по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии, сообщили в Минэнерго республики. По данным министерства, которые приводит ТАСС, эти объемы направят через Россию — через порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум.

В связи с корректировкой графика транзита по системе «Дружба» в направлении Германии (НПЗ «Шведт») на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тонн. Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн — в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума, — сказано в заявлении.

Ранее западные СМИ писали, что решение России с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может обернуться тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева. Любые сбои в поставках энергоносителей, по мнению журналистов, сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», которая претендует на победу на осенних выборах в восточных землях.

До этого министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока не было, но сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.