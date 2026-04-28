В США назвали иранское оружие, которое стало кошмаром для американцев

TNI: иранские зенитные ракеты с тепловым наведением встревожили американцев

Иранские зенитные ракеты с тепловым наведением встревожили США, сообщило издание The National Interest. Там пояснили, что данное оружие дешево производить, при этом оно смертоносно для американских военных самолетов.

Отмечается, что упомянутые ракеты обнаруживают воздушные судна с помощью теплового следа двигателя. Они не выдают себя излучением, оставаясь незаметными для противника. В издании указали, что у Ирана тысячи ракет с тепловым наведением, при этом их производство можно легко наладить. Журналисты подчеркнули, что наиболее опасной для американцев окажется ситуация, при которой Тегеран одновременно запустит несколько таких снарядов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. По его словам, у Тегерана больше нет производственных мощностей и военно-морских сил.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан не означала возобновления военных действий против Ирана. Он отметил, что пока не думает о прекращении перемирия.

От стабильности к управлению рисками: новая философия поставок топлива
На Украине вводят новых военных кураторов при администрациях
В Калининграде после шторма упало несколько деревьев
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

