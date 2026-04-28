В США назвали иранское оружие, которое стало кошмаром для американцев

Иранские зенитные ракеты с тепловым наведением встревожили США, сообщило издание The National Interest. Там пояснили, что данное оружие дешево производить, при этом оно смертоносно для американских военных самолетов.

Отмечается, что упомянутые ракеты обнаруживают воздушные судна с помощью теплового следа двигателя. Они не выдают себя излучением, оставаясь незаметными для противника. В издании указали, что у Ирана тысячи ракет с тепловым наведением, при этом их производство можно легко наладить. Журналисты подчеркнули, что наиболее опасной для американцев окажется ситуация, при которой Тегеран одновременно запустит несколько таких снарядов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. По его словам, у Тегерана больше нет производственных мощностей и военно-морских сил.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан не означала возобновления военных действий против Ирана. Он отметил, что пока не думает о прекращении перемирия.