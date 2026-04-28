К месту мощного пожара на стройке в Москве запросили вертолет Ка-32

К месту мощного пожара на стройплощадке запрошен вертолет Ка-32 Мосавиацентра, сообщает МЧС Москвы в мессенджере МАКС. На кадрах видно, как над объектом кружит беспилотник.

В ведомстве подчеркнули, что пожар удалось локализовать. Дрон производит разведку и помогает проводить оценку ситуации. Тепловизионная камера видит тепло тела человека сквозь дым.

Ранее сообщалось, что пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Возгорание быстро распространилось, ему присвоили четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек. По словам очевидцев, пожар вспыхнул мгновенно — резко повалил густой дым, ощущался сильный жар. Строители рассказали, что электрощиток замкнуло в бытовке, расположенной на третьем этаже.

Позже в столичном МЧС сообщили, что из пожара были спасены 12 человек. Трое жильцов обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных расчетов. По информации министерства, во 2-м Амбулаторном проезде произошло возгорание на втором и третьих этажах строящегося здания.