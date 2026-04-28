28 апреля 2026 в 13:37

Министр образования одного из новых регионов уволился из-за долгов

Министр образования Запорожья уволился из-за долгов по зарплатам перед учителями

Александр Калягин Александр Калягин Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Министр образования и науки Запорожской области Александр Калягин уволился из-за долгов по зарплате перед педагогами и по стипендиям перед студентами, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, врио министра назначен Сергей Чернов.

Ранее провел рабочую встречу с министром образования и науки Запорожской области Александром Михайловичем Калягиным, по результатам которой он написал заявление об увольнении, — отметил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы проработают предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Как уточнил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, медицинское сообщество уже высказало жалобы на этот счет.

Также стало известно, что первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным увольнение учителя русского языка и литературы из образовательного центра «Багратион» в Одинцово Елены Гудович. В материале указано, что такое решение было принято из-за оскорбления «дебилоиды» в адрес учеников, которые были признаны нарушением педагогической этики и аморальным проступком.

