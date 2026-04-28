Министр образования одного из новых регионов уволился из-за долгов

Министр образования Запорожья уволился из-за долгов по зарплатам перед учителями

Министр образования и науки Запорожской области Александр Калягин уволился из-за долгов по зарплате перед педагогами и по стипендиям перед студентами, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, врио министра назначен Сергей Чернов.

Ранее провел рабочую встречу с министром образования и науки Запорожской области Александром Михайловичем Калягиным, по результатам которой он написал заявление об увольнении, — отметил он.

