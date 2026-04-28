Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения

Орешкин: мировое сообщество достигнет пика численности населения в 2046 году

Мир приближается к пику численности населения, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, он придется на 2046 год. В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства, уточнил Орешкин.

Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены, — отметил он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что государство должно исключить аборты из перечня услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования. По его словам, необходимо положить конец социальной несправедливости, при которой процедура прерывания беременности оплачивается для всех желающих из общих бюджетных средств.

Также Лукьянов сообщил, что более тысячи частных медицинских организаций в России добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. По его словам, на сегодняшний день 36% коммерческих клиник страны официально исключили эту услугу из перечня предоставляемых.

