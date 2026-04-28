Иран раскрыл, с кем готов делиться военным опытом

Иран готов делиться боевым опытом и военными наработками с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, сообщил заместитель министра обороны по стратегическому планированию бригадный генерал Талаи-Ник Реза. По его словам, в настоящее время Исламская Республика обладает уникальными компетенциями в области обороны, передает агентство Tasnim.

Сегодня Исламская Республика Иран <…> готова делиться вооруженными возможностями с независимыми странами, особенно с членами ШОС, — сказал Реза.

Иранская сторона подтвердила намерение передавать партнерам по ШОС не только вооружения, но и накопленную тактическую базу. Особый акцент был сделан на возможности обмена опытом в противодействии Соединенным Штатам.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что Тегеран приветствует солидарность и дипломатическую поддержку Москвы. Он отметил, что последние события подтвердили прочность стратегического партнерства двух стран.