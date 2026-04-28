28 апреля 2026 в 13:34

Заммэра Москвы рассказал, сколько событий прошло на Южном речном вокзале

Заммэра Москвы: на Южном речном вокзале прошло более 1,3 тыс. мероприятий

Южный речной вокзал Южный речной вокзал Фото: Илья Питалев/РИА Новости
На Южном речном вокзале в Москве за год провели более 1,3 тыс. мероприятий, сообщает «Москва 24». Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что участниками событий стали более 805 тыс. гостей.

После реконструкции Южного речного вокзала у жителей города появилось больше возможностей для круизных путешествий. За три года суда совершили свыше 450 прибытий и отправлений, в путешествие отправились более 41 тыс. человек, — рассказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что суда начнут движение по реке в новом сезоне навигации, по направлениям в Муром, Рязань, Коломну, Нижний Новгород, Константиново и другие населенные пункты. За прошедший сезон с Северного и Южного речных вокзалов в круизы отправились более 360 тыс. людей.

Ранее Ликсутов заявил, что нарушения самокатчиков будут пресекать с помощью камер видеофиксации. Он отметил, что поездки станут более комфортными и безопасными.

