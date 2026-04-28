28 апреля 2026 в 13:44

Шойгу раскрыл одну из тем международного форума по безопасности

Шойгу: на форуме по безопасности в России обсудят вопросы применения дронов

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Актуальные вопросы применения беспилотных систем будут подробно обсуждены на международном форуме по безопасности, который пройдет в России 26–29 мая текущего года, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на совещании членов президиума Научно-экспертного совета СБ. По его словам, в рамках форума планируется рассмотреть широкий круг тем, связанных с современными вызовами, передает ТАСС.

Среди прочего будут подробно обсуждены актуальные вопросы применения беспилотных систем, — отметил Шойгу.

Отдельное внимание на предстоящем мероприятии будет уделено проблемам информационной безопасности, применению технологий искусственного интеллекта, а также борьбе с распространением дезинформации, добавил секретарь Совбеза. При этом будут продемонстрированы как существующие, так и перспективные комплексные решения в области безопасности, в том числе отечественной разработки.

Ранее Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве РФ на самооборону в связи с участившимися ударами украинских беспилотников. По его словам, в последнее время такие атаки все чаще осуществляются через воздушное пространство указанных государств, в результате чего страдают мирные люди и наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

