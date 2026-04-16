Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с участившимися ударами украинских беспилотников. По его словам, в последнее время такие атаки все чаще осуществляются через воздушное пространство указанных государств, в результате чего страдают мирные люди и наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза отметил, что подобное может происходить в двух случаях. Первый вариант — западные средства противовоздушной обороны действуют крайне неэффективно, как это уже наблюдалось в ходе ближневосточных событий. Второй вариант — указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России.

В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, — отметил Шойгу.

Ранее финский политик от партии партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявлял, что Россия может жестко ответить на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии. По его словам, ситуация стала накаляться.