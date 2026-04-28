Число жертв пожара на севере Москвы продолжает расти

Число погибших в результате пожара в новостройке на севере Москвы возросло до пяти, еще девять человек находятся под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Спасатели эвакуировали из здания 31 человека.

На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли, — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать, а к месту происшествия запросили вертолет Ка-32 Мосавиацентра. На кадрах от МЧС Москвы видно, как над объектом кружит беспилотник. Дрон производит разведку и помогает проводить оценку ситуации. Тепловизионная камера видит тепло тела человека сквозь дым.

Ранее в столичном МЧС сообщили, что из пожара были спасены 12 человек. Трое жильцов обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных расчетов. По информации министерства, во 2-м Амбулаторном проезде произошло возгорание на втором и третьих этажах строящегося здания.