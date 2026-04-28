Китайцы нашли необычную замену собакам и кошкам

В Китае стало популярно содержание кур в качестве домашних любимцев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Китае стремительно набирает популярность новый тренд: жители городов все чаще заводят в качестве домашних питомцев не кошек и собак, а обычных кур, сообщает издание South China Morning Post. Птиц наряжают в одежду, надевают им шапки и вывозят на прогулки в колясках.

Владельцы утверждают, что у кур масса преимуществ перед традиционными животными-компаньонами. Среди плюсов называют небольшой размер, отсутствие сильного запаха и заметной линьки, а также крайнюю неприхотливость в уходе. Некоторые хозяева уверяют, что куры способны понимать речь, узнавать человека, устанавливать зрительный контакт и даже реагировать на эмоции.

Еще одним весомым аргументом становится экономия: питание курицы обходится примерно в $4 (299 рублей) в месяц. Помимо всего, китайцы активно снимают своих пернатых любимцев для социальных сетей, и ролики с ними уже собрали более 3,1 млрд просмотров.

Ранее глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага сообщил о трудностях, возникших из-за всемирной популярности детеныша японской макаки по кличке Панч. Повышенное внимание туристов привело к росту агрессии внутри обезьяньей группы, что вызывает серьезное беспокойство у администрации.

