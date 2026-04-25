Зоопсихолог объяснила, зачем кошка приносит хозяевам игрушки

Кошка проявляет заботу и делится «добычей», принося своему хозяину игрушки, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, аналогичным образом питомцы поступают со своим потомством, обучая его охоте.

Если питомец приносит хозяину игрушку, это значит, что он заботится о человеке, как о менее ловком охотнике, и хочет поделиться с ним добычей и заодно поучить охотиться. Так мама-кошка приносит котятам пойманную мышку или птичку, чтобы накормить и стимулировать добывать пищу самим, — пояснила Капустина.

