25 апреля 2026 в 07:00

Зоопсихолог объяснила, зачем кошка приносит хозяевам игрушки

Зоопсихолог Капустина: кошка выражает заботу, принося хозяину игрушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошка проявляет заботу и делится «добычей», принося своему хозяину игрушки, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, аналогичным образом питомцы поступают со своим потомством, обучая его охоте.

Если питомец приносит хозяину игрушку, это значит, что он заботится о человеке, как о менее ловком охотнике, и хочет поделиться с ним добычей и заодно поучить охотиться. Так мама-кошка приносит котятам пойманную мышку или птичку, чтобы накормить и стимулировать добывать пищу самим, — пояснила Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собака может выпрыгнуть в окно, услышав громкий звук или заметив другое животное. В качестве меры предосторожности он порекомендовал устанавливать специальные защитные сетки.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что сильные ароматы, такие как спиртное, краски или духи, могут вызвать агрессию у собак. По его словам, кошки могут вести себя агрессивно, если кто-то попытается их приласкать или поцеловать.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
В Совфеде предложили провести военные учения у берегов Франции
Стало известно о серьезных успехах ВС России рядом с Волчанском
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

