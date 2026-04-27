Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки

Дачникам, у которых есть собаки, следует проверить участок на наличие ядовитых растений для питомцев, посоветовал в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он предупредил, что опасность представляют ландыши, наперстянка, гортензия, осенние крокусы, тис, самшит и сирень.

Если не знаете, что растет у вас на участке, пробейте по картинкам в интернете. Также заранее проверяйте информацию о новом растении. От опасных лучше сразу отказаться или огородить отдельной сеткой. Никогда не оставляйте собаку одну на участке, если забор ненадежный. И помните: у нее всегда должен быть доступ в прохладное место, чтобы спастись от перегрева, — отметил Голубев.

Он призвал не оставлять открытой бочку с дождевой водой, а также убирать все инструменты и материалы в закрытый сарай. Удобрения и химические средства также не должны быть в прямом доступе у животного, заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что собака может выпрыгнуть в открытое окно из-за громкого звука или увидев другое животное. Он посоветовал ставить специальные сетки на окна.