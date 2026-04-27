27 апреля 2026 в 14:57

Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки

Кинолог Голубев призвал проверить участок на наличие ядовитых растений для собак

Дачникам, у которых есть собаки, следует проверить участок на наличие ядовитых растений для питомцев, посоветовал в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он предупредил, что опасность представляют ландыши, наперстянка, гортензия, осенние крокусы, тис, самшит и сирень.

Если не знаете, что растет у вас на участке, пробейте по картинкам в интернете. Также заранее проверяйте информацию о новом растении. От опасных лучше сразу отказаться или огородить отдельной сеткой. Никогда не оставляйте собаку одну на участке, если забор ненадежный. И помните: у нее всегда должен быть доступ в прохладное место, чтобы спастись от перегрева, — отметил Голубев.

Он призвал не оставлять открытой бочку с дождевой водой, а также убирать все инструменты и материалы в закрытый сарай. Удобрения и химические средства также не должны быть в прямом доступе у животного, заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что собака может выпрыгнуть в открытое окно из-за громкого звука или увидев другое животное. Он посоветовал ставить специальные сетки на окна.

Читайте также
Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам
Общество
Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам
Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией
Здоровье/красота
Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией
Вместо капризных роз — эта восточная королева: цветки до 12 см в диаметре, морозостойкость и алая гамма от белого до пурпура
Общество
Вместо капризных роз — эта восточная королева: цветки до 12 см в диаметре, морозостойкость и алая гамма от белого до пурпура
Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот
Общество
Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот
Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают возвращающихся домой хозяев
Life Style
Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают возвращающихся домой хозяев
Life Style
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова
«Зимние пейзажи апреля»: Роскосмос показал фото Москвы со спутника
Конституционный суд вступился за оставленную без пенсии мать троих детей
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

