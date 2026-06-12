Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 12:00

С июня до ноября весь сад в пурпурных, алых и белоснежных колокольчиках. Многолетник-трудяга с нежными цветками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глоксиния, или синнингия, — это многолетнее клубневое растение, которое по праву считается королевой комнатного цветоводства. Ее главное сокровище — крупные, словно бархатные колокольчики, цветы самых фантастических расцветок. Одно растение может порадовать взор и белоснежными, и нежно-розовыми, и малиновыми, и королевскими фиолетовыми «граммофончиками», а часто и сочетанием нескольких оттенков в одном венчике. Период цветения глоксинии долгий: при хорошем уходе она будет радовать вас несколькими волнами с поздней весны до ранней осени.

Клубни глоксинии нетребовательны к условиям, поэтому их часто дарят начинающим цветоводам. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему нужно обеспечить яркий, но при этом рассеянный свет и регулярный полив теплой водой, избегая попадания влаги на листья. После того как глоксиния отцветет, наступает период покоя: листья засыхают, и клубень до следующей весны «отдыхает» в прохладном месте. Этот великолепный цветок чаще всего выращивают дома на подоконнике, но в теплое время года его можно выносить и в сад, где он станет роскошным украшением веранды или балкона.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветет с июня до ноября махровыми шапками оттенка спелой вишни. Королева сада для ярких акцентов
Общество
Цветет с июня до ноября махровыми шапками оттенка спелой вишни. Королева сада для ярких акцентов
Многолетник-долгожитель: вырастает в пышный куст, цветет звездочками до снега в любой точке России
Общество
Многолетник-долгожитель: вырастает в пышный куст, цветет звездочками до снега в любой точке России
Лепестки как мотыльки цвета темного рубина. Многолетник-чудо для тех, кто устал от серости за окном
Общество
Лепестки как мотыльки цвета темного рубина. Многолетник-чудо для тех, кто устал от серости за окном
Невролог дал советы, как сохранить здоровье суставов при работе в огороде
Здоровье/красота
Невролог дал советы, как сохранить здоровье суставов при работе в огороде
Даже в глухой тени и под яблоней цветет изящными бутонами всех цветов радуги — многолетник
Общество
Даже в глухой тени и под яблоней цветет изящными бутонами всех цветов радуги — многолетник
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 12 июня: замедление, заблокируют ли
Медведев указал, чему научит Россия Европу
Попытка переплыть Волгу на самодельном плоту закончилась смертью подростка
Женщина пострадала при взрыве украинского дрона в Белгородской области
Гришино, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июня
Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи
Три человека погибли при взрыве в российском регионе
Пашинян направил поздравительное послание Путину
Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на российский регион
Российская армия заявила о жестком ответе на террористические атаки Украины
Стало известно, кто занял пост вице-президента ISU
Политолог ответил, получит ли Украина дополнительные $20 млрд от Евросоюза
Российские военные сбили почти 5 тыс. беспилотников ВСУ за неделю
Механические змеи «вызвались» помочь китайским студентам на экзаменах
Подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске арестовали
Армия России освободила новый населенный пункт в ДНР
Руководство Петербурга пришло попрощаться с легендарной советской актрисой
Армянского оппозиционера не выпускают из страны
В посольстве России напомнили о ведьмах после приговора Лабину в Бельгии
Иностранцы погибли в Венгрии в результате двух ДТП
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.