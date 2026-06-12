С июня до ноября весь сад в пурпурных, алых и белоснежных колокольчиках. Многолетник-трудяга с нежными цветками

С июня до ноября весь сад в пурпурных, алых и белоснежных колокольчиках. Многолетник-трудяга с нежными цветками

Глоксиния, или синнингия, — это многолетнее клубневое растение, которое по праву считается королевой комнатного цветоводства. Ее главное сокровище — крупные, словно бархатные колокольчики, цветы самых фантастических расцветок. Одно растение может порадовать взор и белоснежными, и нежно-розовыми, и малиновыми, и королевскими фиолетовыми «граммофончиками», а часто и сочетанием нескольких оттенков в одном венчике. Период цветения глоксинии долгий: при хорошем уходе она будет радовать вас несколькими волнами с поздней весны до ранней осени.

Клубни глоксинии нетребовательны к условиям, поэтому их часто дарят начинающим цветоводам. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему нужно обеспечить яркий, но при этом рассеянный свет и регулярный полив теплой водой, избегая попадания влаги на листья. После того как глоксиния отцветет, наступает период покоя: листья засыхают, и клубень до следующей весны «отдыхает» в прохладном месте. Этот великолепный цветок чаще всего выращивают дома на подоконнике, но в теплое время года его можно выносить и в сад, где он станет роскошным украшением веранды или балкона.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.