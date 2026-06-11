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11 июня 2026 в 15:00

Лепестки как мотыльки цвета темного рубина. Многолетник-чудо для тех, кто устал от серости за окном

Фото: D-NEWS.ru
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Цикламен персидский «красный партизан» — это многолетнее клубневое растение, которое цветет с октября по апрель, украшая подоконник бордово-красными бабочками на фоне темно-зеленых листьев с серебристым узором. Высота куста — 25–30 см, а цветки диаметром 4–6 см напоминают классических бабочек: заостренные лепестки слегка закручены назад, словно парят в воздухе. Насыщенный, глубинный бордовый оттенок притягивает взгляд и создает ощущение праздника в холодное время года. При правильном уходе (рассеянный свет, прохлада +12–15°C, умеренный полив без переувлажнения) цикламен будет радовать цветением до пяти месяцев подряд. Клубень сажают так, чтобы его верхушка немного выступала из почвы. После цветения наступает период покоя, когда полив сокращают. Сорт «красный партизан» ценится за выносливость и продолжительное цветение — идеален для северных окон и комнат с ярким, но не прямым светом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала вырастить цикламен «красный партизан». Даже те, кто считал цикламены капризными, любовались цветением до апреля. Кстати, вместо покупного грунта можно смешать листовую землю, торф и песок. Находка, а не цветок!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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