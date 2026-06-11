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11 июня 2026 в 08:45

Посадите и любуйтесь — все лето клумба в желто-зеленых и сиренево-розовых корзинках. Многолетник цвета лайма с примесью утренней зари

Фото: D-NEWS.ru
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Эхинацея «грин твистер» — многолетник, который поражает неожиданным сочетанием жёлто-зелёного, сиреневого и розового в одном цветке. Внешний край её лепестков отливает нежным салатовым или лимонным оттенком, а к центру они плавно переходят в бледно-сиренево-розовый — словно акварельный мазок.

Окраска варьируется от цветка к цветку, что делает каждый куст уникальным. Крупные корзинки достигают 7–15 см в диаметре, лепестки слегка свисают вниз, придавая растению лёгкий, «взлохмаченный» шарм. В середине — колючая, остроконечная трубчатая «шишка» бронзово-коричневого оттенка. Цветение продолжается с июля до сентября. Куст высотой 60–80 см с прочными стеблями не нуждается в подвязке. Эхинацея светолюбива, засухоустойчива, зимостойка (до −34 °C), предпочитает рыхлые, питательные почвы.

Привлекает пчёл и бабочек, а её семенами зимой лакомятся птицы. Используется в миксбордерах, природных садах и для срезки. Соцветия долго стоят в вазе, а высушенные «шишечки» украшают зимние букеты. Этот сорт не похож на привычную малиновую эхинацею — он словно фантазийный гибрид из зелёной сказки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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