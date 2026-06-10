Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 20:31

Цветы для дачников выходного дня: 3 многолетника, поливать их можно раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы приезжаете на дачу только по выходным и хотите, чтобы клумба радовала яркими красками до конца августа, выбирайте многолетники, которые цветут месяцами и не требуют постоянного ухода.

Лилейник — он выпускает бутоны все лето, живет на одном месте десятилетиями, не боится засухи и не вымерзает зимой. Современные сорта радуют цветением с июня до сентября.

Рудбекия с ее ярко-желтыми «солнышками» с темной серединкой распускается в июле и цветет до самых заморозков, при этом она не болеет, зимует без укрытия и растет сама по себе на любой почве. Достаточно посадить ее один раз, и она будет цвести десятилетиями.

Фото: D-NEWS.ru

Эхинацея пурпурная: ее крупные розово-пурпурные соцветия украшают сад с июля по сентябрь, растение засухоустойчиво, прекрасно чувствует себя даже на бедных почвах и не требует частых подкормок.

Все три растения морозостойки, не требуют укрытия на зиму и могут расти без регулярного полива — дождей и вашего присутствия раз в 10–14 дней им вполне достаточно.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедшая из России компания отозвала 880 тысяч машин из-за риска аварии
Зеленский прибыл в Польшу после скандала между Киевом и Варшавой
ПВО уничтожила еще два летевших к Москве БПЛА
«Терпеть и потесниться»: Пушков высказался о попытках Украины вступить в ЕС
После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга завели уголовные дела
Стали известны новые детали о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге
Небензя раскрыл содержание ответа ООН по вопросам о Буче
«Рука Бога», матч позора, удар Зидана: самые громкие скандалы в истории ЧМ
Раскрыты подробности о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге
Старейший советский участник Олимпиад ушел из жизни на 102-м году
«‎Куплю лично»: Захарова решила помочь ЮНЕСКО с билетами до Севастополя
В России раскритиковали позицию МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
На место аварии в центре Екатеринбурга прибыло подкрепление
Адвокат раскрыл шансы Долиной отсудить у мошенников 176 млн
Девочка из «ВКонтакте»: педофил с фейка заманивал подростков в метро
Дрон ВСУ ударил по гражданскому авто с двумя детьми
Момент наезда на толпу пешеходов в Екатеринбурге попал на видео
Спасатели начали деблокировать пострадавших при ДТП в Екатеринбурге
Антидроновый дробовик от «Калашникова»: где используются, кто их получит
Неделя реанимации: чем болела Чурсина, ее последние дни, почему не спасли
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.