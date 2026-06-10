Цветы для дачников выходного дня: 3 многолетника, поливать их можно раз в месяц

Цветы для дачников выходного дня: 3 многолетника, поливать их можно раз в месяц

Если вы приезжаете на дачу только по выходным и хотите, чтобы клумба радовала яркими красками до конца августа, выбирайте многолетники, которые цветут месяцами и не требуют постоянного ухода.

Лилейник — он выпускает бутоны все лето, живет на одном месте десятилетиями, не боится засухи и не вымерзает зимой. Современные сорта радуют цветением с июня до сентября.

Рудбекия с ее ярко-желтыми «солнышками» с темной серединкой распускается в июле и цветет до самых заморозков, при этом она не болеет, зимует без укрытия и растет сама по себе на любой почве. Достаточно посадить ее один раз, и она будет цвести десятилетиями.

Фото: D-NEWS.ru

Эхинацея пурпурная: ее крупные розово-пурпурные соцветия украшают сад с июля по сентябрь, растение засухоустойчиво, прекрасно чувствует себя даже на бедных почвах и не требует частых подкормок.

Все три растения морозостойки, не требуют укрытия на зиму и могут расти без регулярного полива — дождей и вашего присутствия раз в 10–14 дней им вполне достаточно.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.