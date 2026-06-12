Цветет с июня до ноября махровыми шапками оттенка спелой вишни. Королева сада для ярких акцентов

Эшшольция «малиновый король» — это многолетнее травянистое растение из семейства маковых, которое в климате средней полосы чаще выращивают как однолетник из-за низкой морозостойкости, но при укрытии или в мягкие зимы оно может радовать несколько лет. Ее главное украшение — крупные махровые или полумахровые цветки насыщенного малиново-пурпурного оттенка с золотисто-желтым центром.

Они напоминают маленькие тюльпаны или маки, распускаются на тонких изящных стеблях высотой 25–30 см. Листья ажурные, сизо-зеленые, покрытые восковым налетом, что придает кустику декоративность даже без цветов. Период цветения очень продолжительный: с июня до заморозков, раскрываются бутоны только в солнечную погоду, закрываясь на ночь или в дождь. Эшшольция засухоустойчива, светолюбива, не требует особого ухода — достаточно посеять семена сразу в грунт весной.

Идеально подходит для создания ярких ковровых цветников, бордюров, рабаток, а также для посадки на каменистых горках и в контейнерах. Ее любят за простоту, обильное цветение и насыщенный малиновый цвет, который привлекает взгляд и бабочек.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.