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12 июня 2026 в 11:20

Даже в глухой тени и под яблоней цветет изящными бутонами всех цветов радуги — многолетник

Фото: D-NEWS.ru
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Это растение способно превратить самый унылый тенистый уголок вашей дачи в настоящую сказку. Оно прекрасно растет и пышно цветет даже в густой тени под кронами старых яблонь, кустарников.

Аквилегия удивляет и многообразием окрасок: в зависимости от сорта и гибрида вы можете любоваться белыми, кремовыми, желтыми, розовыми, малиновыми, красными, синими, голубыми, сиреневыми, фиолетовыми и даже почти черными цветками, причем лепестки часто бывают двухцветными — с контрастными прожилками, каймой или пятнами у основания, а у некоторых гибридов махровые бутоны диаметром до 7 см напоминают розы.

Цветет аквилегия в мае — июле, а при удалении увядших соцветий — до августа. Она зимует без укрытия, нетребовательна к почвам, не нуждается в частых подкормках и практически не болеет.

На одном месте куст живет 6–8 лет без пересадки, а если не обрывать семенные коробочки, аквилегия легко размножается самосевом, создавая на участке живописные, постоянно обновляющиеся куртины.

Ранее были названы яркие цветы на замену бархатцам и календуле.

Проверено редакцией
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