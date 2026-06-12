Даже в глухой тени и под яблоней цветет изящными бутонами всех цветов радуги — многолетник

Даже в глухой тени и под яблоней цветет изящными бутонами всех цветов радуги — многолетник

Это растение способно превратить самый унылый тенистый уголок вашей дачи в настоящую сказку. Оно прекрасно растет и пышно цветет даже в густой тени под кронами старых яблонь, кустарников.

Аквилегия удивляет и многообразием окрасок: в зависимости от сорта и гибрида вы можете любоваться белыми, кремовыми, желтыми, розовыми, малиновыми, красными, синими, голубыми, сиреневыми, фиолетовыми и даже почти черными цветками, причем лепестки часто бывают двухцветными — с контрастными прожилками, каймой или пятнами у основания, а у некоторых гибридов махровые бутоны диаметром до 7 см напоминают розы.

Цветет аквилегия в мае — июле, а при удалении увядших соцветий — до августа. Она зимует без укрытия, нетребовательна к почвам, не нуждается в частых подкормках и практически не болеет.

На одном месте куст живет 6–8 лет без пересадки, а если не обрывать семенные коробочки, аквилегия легко размножается самосевом, создавая на участке живописные, постоянно обновляющиеся куртины.

Ранее были названы яркие цветы на замену бархатцам и календуле.