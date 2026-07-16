ЕС предрекли нелегкую судьбу на фоне энергокризиса

Энергетический кризис в странах Евросоюза и Великобритании вскоре достигнет пика на фоне закрытия Ормузского пролива, заявил в своих социальных сетях спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По его словам, европейцы особенно пострадают из-за ранее принятых решений об отказе от российских энергоресурсов.

Свою публикацию Дмитриев посвятил статье Financial Times. В ней трейдеры выражали обеспокоенность ситуацией на нефтяных рынках в связи с новым витком напряженности вокруг Ирана.

Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно, потому что приняли неверные решения об отказе от российских энергоресурсов, — уточнил Дмитриев.

С 8 июля США провели несколько серий ударов по Ирану, объяснив их ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, нанес ответные атаки по американским базам в ряде стран Ближнего Востока. 12 июля Иран объявил о закрытии пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о введении «полной морской блокады» Ирана, которая коснется всех судов, следующих в порты страны или из них, а также судов с любыми иранскими грузами.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заметил, что энергетическая политика руководства Евросоюза оказалась ошибочной. По его словам, Брюссель допустил промахи, отказавшись от собственной атомной энергетики и российских углеводородов.