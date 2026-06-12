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12 июня 2026 в 15:00

Махровые розочки диаметром 8 см на компактных кустиках не боятся жары и засухи. Многолетник цвета утренней зари для изящных цветников

Фото: D-NEWS.ru
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Бегония махровая «нежная Анабель» — это многолетнее растение, которое в открытом грунте чаще выращивают как однолетник из-за низкой морозостойкости, но при контейнерном содержании и зимовке в тепле может радовать несколько лет. Компактный густооблиственный куст высотой 20–25 см усыпан крупными махровыми цветками диаметром 7–8 см, собранными в рыхлые кистевидные соцветия.

Окраска лепестков — нежная, пастельная: от белоснежной до бледно-розовой и лососевой, с мягким атласным блеском. Цветение продолжается с июня по октябрь и при благоприятных условиях может захватить и более теплые осенние дни. Растение устойчиво к кратковременной засухе и жаре, предпочитает яркий рассеянный свет и питательную рыхлую почву. Идеально подходит для оформления бордюров, клумб, балконных ящиков и подвесных кашпо. Единственное требование — защита от заморозков: при температуре ниже 0 °C бегонию нужно заносить в помещение. Ее продолжительное цветение и аккуратная форма куста делают «Нежную Анабель» желанным гостем в любом саду.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала вырастить бегонию «нежную Анабель» в контейнере. Даже те, кто считал бегонии капризными, были очарованы ее цветением до октября. Кстати, чтобы куст был пышнее, нужно прищипывать верхушки. Находка, а не растение!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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