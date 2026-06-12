Идеал для дачи, куда приезжаете раз в месяц: цветет ромашками-герберами, не боится ветра и солнца

Идеал для дачи, куда приезжаете раз в месяц: цветет ромашками-герберами, не боится ветра и солнца

Этот цветок — находка для дачников, мечтающих о ярком цветнике без лишних хлопот. Его крупные соцветия напоминают герберы или ромашки и окрашены в яркие оттенки белого, желтого, оранжевого, розового и сиреневого.

Речь идет о цветке арктотис. Его цветение начинается в июле и продолжается непрерывно до самых заморозков в октябре, причем бутоны раскрываются только под лучами солнца, закрываясь на ночь и в пасмурную погоду.

Он засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в самую знойную погоду, когда другие цветы вянут. Растение не требовательно к почвам. Полив нужен только в сильную засуху — взрослые растения сами добывают влагу благодаря длинным стержневым корням.

Сажать арктотис лучше всего на самом солнечном месте открытого грунта в конце мая — начале июня, выдерживая расстояние между кустами 25–40 см. При выращивании из семян всходы появляются через 7–12 дней, а цветение наступает через 2–3 месяца после посева.

Ранее был назван цветок с перламутровым свечением: сажаете — и сад покрывается розовыми жемчужинами.