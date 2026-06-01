Сажаете — и сад покрывается розовыми жемчужинами: цветок с перламутровым свечением

Если вы мечтаете о клумбе, которая переливается, словно шкатулка с драгоценностями, посадите этот цветок. Его лепестки имеют сложную окраску: от прозрачного розового с легким перламутровым свечением до нежно-кораллового.

Георгин Pink Pearl («розовая жемчужина»). Его каждый лепесток будто светится изнутри, создавая эффект, которого нет ни у одного другого садового цветка. Соцветия у Pink Pearl крупные, округлые, собранные из множества плавно изогнутых лепестков, уложенных по спирали, и напоминают изящные помпоны или морские анемоны.

Куст у этого георгина мощный, но аккуратный, с прочными стеблями и густой изумрудной листвой, которая идеально оттеняет светлую перламутровую палитру цветков. Цветение обильное и продолжительное, волнами, без спадов — первые бутоны распускаются в середине лета, а последние радуют глаз до самых заморозков в октябре.

Для дачи Pink Pearl хорош тем, что не требует сложного ухода: выберите для него солнечное место с плодородной почвой и хорошим дренажем, поливайте в засуху и раз в 3–4 года делите клубни — и каждое лето ваша клумба будет сиять мягким перламутровым светом, вызывая зависть соседей и восхищение гостей.

