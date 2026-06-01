Посадил одно семечко — к середине лета получил пышный куст, усыпанный сотнями ярких бутонов

Из одного семечка можно вырастить пышный куст, который с июня и до самых заморозков будет усыпан тысячами ярких цветков с восхитительным медовым ароматом, разносимым ветром по всему саду.

Все это про немезию, которая по праву считается одной из самых обильно цветущих культур и легко соперничает с петуниями и лобелией. Из крошечного семени она превращается в аккуратный шарообразный куст высотой от 20 до 60 см.

Немезия растет на любой почве, не требует частых подкормок и легко переносит кратковременную засуху. Она «самоочищается»: отцветшие бутоны опадают самостоятельно, не портя декоративный вид куста.

В открытый грунт немезию высаживают с наступлением устойчивого тепла, и уже в середине лета ваш сад наполнится благоухающими разноцветными шапками.

