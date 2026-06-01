Сажаете — и с июля до глубокой осени сад усыпан махровыми зелеными цветами

Сажаете — и с июля до глубокой осени сад усыпан махровыми зелеными цветами

Зеленые цветы — настоящая редкость в природе, ведь они менее заметны для насекомых-опылителей, поэтому каждый такой экземпляр — уникальное украшение клумбы.

Для дачи идеально подходит цинния изящная Envy — ее крупные полумахровые соцветия окрашены в яркий желто-зеленый оттенок шартрез, цветут с июля до глубокой осени, а семена можно сеять прямо в грунт в мае-июне.

Для контрастных цветников выбирайте эхинацею Green Jewel — ее нежно-салатовые лепестки окружают более темный зеленый конус, растение цветет с июня по сентябрь, зимует без укрытия и привлекает в сад бабочек.

Если нужен долгоиграющий куст, сажайте гортензию метельчатую Little Lime — компактный сорт (до 1,2 м) с огромными зелеными конусами, которые к осени розовеют, цветет с июля по октябрь и выдерживает морозы.

Все эти зеленые красавцы не требуют сложного ухода: достаточно солнечного места, легкой почвы и умеренного полива.

были названы 3 многолетника для солнцепека — даже в +35 °C цветут и не вянут.