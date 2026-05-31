Сажаете — и сад усыпан нежно-голубыми бутонами: цветы на замену наскучившей календуле

Если вы хотите чего-то необычного на своем участке, посадите цветы с небесно-голубыми бутонами. Они привлекут внимание всех соседей.

Меконопсис — его лепестки переливаются всеми оттенками синего — от пастельного до глубокого сапфирового, словно сошедшими с акварельного полотна. Цветет он в июне — июле, предпочитая полутенистые места с рыхлой дренированной почвой.

Платикодон (ширококолокольчик) — его нежные колокольчатые цветки напоминают капли небесной росы — распускается он в июле — августе, когда основная волна цветения уже сходит на нет, и устойчив к засухе после укоренения.

А для любителей ароматных синих облаков идеален тимьян голубой — многолетник, который образует пышные коврики, цветет с июня до первых заморозков, привлекает пчел и бабочек, а его листья можно использовать как пряность.

Все эти растения предпочитают солнечные участки или легкую полутень, хорошо дренированную почву и не требуют сложного ухода — достаточно умеренного полива и минимальных подкормок с низким содержанием азота.

Ранее был назван многолетник на замену флоксам и гортензии — цветет еще более пышно и растет в глухой тени.

