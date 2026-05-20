Флоксы и гортензии больше не нужны: этот многолетник цветет еще более пышно и растет в глухой тени

Если вы устали бороться с болезнями флоксов или капризами гортензий, посадите этот многолетник. Он цветет еще более пышными пушистыми метелками и при этом не требует никакого ухода.

Астильба напоминают разноцветные воздушные облака из множества соцветий-метелок самых разнообразных цветов: от белоснежного и нежно-розового до насыщенного малинового, бордового и даже ярко-красного.

В отличие от флоксов, которые постоянно страдают от мучнистой росы в дождливое лето, астильба практически не болеет и не требует никаких обработок.

Главное преимущество перед гортензиями в том, что астильба отлично растет в самой глухой тени — под забором, под старыми деревьями или с северной стороны дома, где гортензии чахнут и не дают крупных соцветий.

Цветет астильба долго и обильно: первые метелки распускаются в конце июня, а последние радуют глаз до конца августа, причем некоторые сорта сохраняют декоративность до сентября. На одном месте без пересадки астильба живет 5–7 лет, зимует без укрытия даже в Сибири.

