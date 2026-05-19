Даже в +35 °C цветут и не вянут: 3 многолетника для солнцепека, только краше от жары

Если на вашем участке есть место, где солнце печет с утра до вечера, не отчаивайтесь — есть цветы, которые обожают такую погоду и становятся только краше от жары.
Королева солнцепека — эхинацея. Ее крупные ромашковидные соцветия розовых, пурпурных, оранжевых и белых оттенков раскрываются особенно ярко именно на открытом солнце, а засухоустойчивость позволяет забыть о частых поливах.
Второй чемпион по жаростойкости — тысячелистник, чьи плоские щитковидные соцветия желтых, розовых, красных и белых оттенков украшают сад все лето без перерыва и не вянут даже в самую сильную жару.
Лаванда узколистная: она не только отлично растет на открытом солнце, но и наполняет воздух божественным ароматом, отпугивая при этом комаров и мошек.
Все эти многолетники морозостойки, не требуют плодородной почвы — им подходят даже песчаные и каменистые грунты, и не нуждаются в укрытии на зиму.
Ранее были названы 7 цветов для посадки в любую землю, песок и глину.