09 мая 2026 в 20:35

Никогда не сажайте: 4 красивейших цветка, которые за год превратят ухоженный сад в заросли

Многие садоводы попадают в ловушку красоты, покупая семена эффектных растений, не подозревая об их агрессивной природе.

Эти растения, которые принято называть «агрессорами» или «оккупантами», обладают очень сильной корневой системой или дают такой обильный самосев, что за год могут заполонить весь участок, вытеснив культурные посадки.

Ярким примером такой красоты с подвохом является рудбекия. Ее солнечные цветы есть почти в каждом палисаднике, но если не удалять увядшие корзинки, она размножится самосевом, и ее поросль заполнит собой все пространство.

Точно так же действует и всеми любимая кохия: эффектный «летний кипарис» на следующий год взойдет везде, где только сможет, предсказать, где именно, невозможно.

Если к этому добавить еще и душистую фиалку, которая за 2–3 года из-за усов превращается в агрессивный, трудноискоренимый ковер, а также водосбор (аквилегию), беспорядочно разбрасывающий семена по всему участку, то борьба за порядок станет вашим главным хобби.

Чтобы эти красавцы не поработили сад, их лучше высаживать в изолированные зоны с жесткими ограничителями (вкопанными в землю ведрами или шифером) или вообще не сажать.

