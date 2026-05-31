Посадите этот куст — и каждое лето он будет усыпан сияющими перламутровыми цветами

Если вы хотите, чтобы ваш сад каждое лето превращался в розовую сказку и был усыпан сияющими перламутровыми цветами, посадите дейцию сорта Perle Rose.

В период цветения этот кустарник превращается в настоящее воздушное облако из сотен нежных розовых соцветий с перламутровым отливом — ветви красиво изгибаются под тяжестью цветов, создавая ощущение, что розовый туман опустился на участок.

Цветет дейция в июне — июле около трех недель, а при хорошем уходе радует глаз еще дольше. Для дачи этот кустарник хорош своей относительной неприхотливостью и зимостойкостью: он прекрасно растет в условиях Северо-Западного региона и других областях средней полосы.

Единственное требование — защищенное от ветра место с хорошим освещением и дренированная почва без застоя воды. На зиму достаточно легкого укрытия корневой системы, а весенняя обрезка отцветших побегов стимулирует еще более пышное цветение в следующем году.

Осенью листва приобретает золотистые оттенки, так что куст остается декоративным до снега. Посадите эту жемчужную красавицу один раз — и каждое лето ваш сад будет встречать гостей розовым перламутровым облаком.

