Посадите этот куст — и каждое лето он будет усыпан сияющими перламутровыми цветами

Если вы хотите, чтобы ваш сад каждое лето превращался в розовую сказку и был усыпан сияющими перламутровыми цветами, посадите дейцию сорта Perle Rose.

В период цветения этот кустарник превращается в настоящее воздушное облако из сотен нежных розовых соцветий с перламутровым отливом — ветви красиво изгибаются под тяжестью цветов, создавая ощущение, что розовый туман опустился на участок.

Цветет дейция в июне — июле около трех недель, а при хорошем уходе радует глаз еще дольше. Для дачи этот кустарник хорош своей относительной неприхотливостью и зимостойкостью: он прекрасно растет в условиях Северо-Западного региона и других областях средней полосы.

Единственное требование — защищенное от ветра место с хорошим освещением и дренированная почва без застоя воды. На зиму достаточно легкого укрытия корневой системы, а весенняя обрезка отцветших побегов стимулирует еще более пышное цветение в следующем году.

Осенью листва приобретает золотистые оттенки, так что куст остается декоративным до снега. Посадите эту жемчужную красавицу один раз — и каждое лето ваш сад будет встречать гостей розовым перламутровым облаком.

Ранее были названы цветы с быстрым вау-эффектом — расцветают через 40 дней.

Эксперт указал, откуда могли запустить БПЛА для атаки на Воронеж
Гражданин Латвии обманул россиян на 1,5 млрд рублей
Эти пастельные соцветия до 12 см в диаметре: нежные, как ваниль, с алым сердечком. Однолетник для нежного сада
Сажаете — и сад усыпан нежно-голубыми бутонами: цветы на замену наскучившей календуле
Сажаем томаты в грунт: каких ошибок избежать, как поливать, чем подкормить
Дарья Иванова
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
