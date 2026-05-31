Посадил в июне — и до октября клумба стоит нарядная как на картинке: быстрорастущие цветы

Посадил в июне — и до октября клумба стоит нарядная как на картинке: быстрорастущие цветы

Июнь — идеальное время для посева однолетников прямо в грунт. Семена быстро прорастают, а уже через 6–8 недель растения радуют пышным цветением, которое продолжается до глубокой осени.

Цинния зацветает через 7–8 недель крупными разноцветными соцветиями, устойчива к жаре и великолепно стоит в срезке.

Бархатцы всходят всего за 5–7 дней, а спустя месяц после посева начинают появляться первые цветки. Существует множество сортов, от карликовых до высокорослых, с простыми и махровыми соцветиями всех оттенков желтого и оранжевого.

Для создания ажурного облака идеальна космея — засухоустойчивый цветок, который создает в саду ощущение легкости и цветет с начала лета до самых заморозков. А эшшольция не только быстро растет, но и способна размножаться самосевом, обновляя клумбу без вашего участия.

Главные правила июньского посева: выберите солнечный участок, разрыхлите почву, не загущайте семена и поливайте грядки ежедневно до появления всходов. Уже через месяц ваш цветник наполнится яркими красками, которые будут радовать глаз до октября!

Ранее сообщалось, чем полить герань, чтобы из лысого куста она превратилась в пышноцветущий.