Из лысой герани в куст с 30 яркими соцветиями: три простых шага — обрезка, подкормка и полив

Из лысой герани в куст с 30 яркими соцветиями: три простых шага — обрезка, подкормка и полив

Чтобы садовая герань не была лысой и цвела сплошной пышной шапкой из десятков соцветий, придерживайтесь весной трех правил.

Первое и самое главное — радикальная обрезка по правилу «трех узлов»: отрежьте каждый стебель так, чтобы на нем осталось всего 3 живых почки от основания. Даже если после этого куст будет выглядеть как жалкие «пеньки» — не бойтесь. Из спящих почек через 2–3 недели полезут мощные молодые побеги, и уже к середине лета герань превратится в идеальный зеленый шар.

Второе правило — минимум азота, максимум фосфора и калия. Как только появятся первые бутоны, забудьте про навоз и мочевину, иначе герань будет жировать зеленью без цветов. Переходите на монофосфат калия (1 чайная ложка на 5 литров воды) раз в 10 дней — это заставит куст выдать десятки соцветий.

И третье, главное правило: герань легче перенесет засуху, чем перелив. Поливайте только когда земля вокруг полностью просохнет — тогда цветение будет длиться с июля до самых заморозков. Кстати, своевременное удаление увядших соцветий также стимулирует образование новых бутонов, продлевая праздник до октября.

Ранее были названы 8 цветов, которые превратят дачу в конфетку, а стоят около 100 рублей.