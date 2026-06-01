Не цветок, а настоящий калейдоскоп для клумбы: для полутени и всех регионов России

Не цветок, а настоящий калейдоскоп для клумбы: для полутени и всех регионов России

Если вы хотите, чтобы ваша клумба сияла необычными переливами и разноцветными узорами, посадите этот многолетник — он превращает цветник в живой калейдоскоп.

Аквилегия Pink Petticoat — ее махровые цветки диаметром до 7 см похожи на пышные балетные пачки: многослойные лепестки нежно-розового оттенка с кремовыми прожилками и изящными белыми кончиками словно парят над ажурной листвой.

Уникальность этого сорта в том, что на одном кусте одновременно распускаются бутоны с разной степенью махровости и оттенками — от светло-розового до насыщенного лососевого с перламутровым отливом.

Для российского климата аквилегия — настоящая находка: взрослые растения безболезненно переносят морозы и зимуют без укрытия в любом регионе, от Подмосковья до Сибири. Она предпочитает полутенистые места, где ее нежные лепестки не выгорают, но может расти и на солнце.

Ранее были названы цветы с быстрым вау-эффектом — расцветают через 40 дней.