Гортензия — один из самых роскошных кустарников для сада. Огромные шапки соцветий, которые цветут с июля до самых заморозков, могут стать настоящей жемчужиной участка. Но чтобы гортензия раскрылась во всей красе, ей нужен правильный уход. Разбираемся со всеми нюансами: от выбора места и нюансов подкормки гортензии для пышного цветения до подготовки пышной гортензии к зиме.

Выбор места и посадка: полутень, кислая почва, защита от ветра

Первое, что определяет судьбу гортензии, — место посадки. Ошибетесь здесь — и никакая подкормка гортензии для пышного цветения не спасет ситуацию.

Гортензия — растение, которое любит рассеянный свет. На ярком солнце она быстро выгорает, теряет тургор листьев и формирует мелкие соцветия. В густой тени почти не цветет и слабо развивается. Идеальное решение — посадка с восточной или северо-западной стороны забора, под ажурной кроной дерева или вдоль стены дома, куда прямые лучи попадают только утром.

Почва для гортензии должна быть кислой — pH 4,5–5,5. Это не прихоть, а физиологическая необходимость: в кислой среде растение усваивает питательные вещества и особенно важный для него алюминий. Щелочной или нейтральный грунт губителен для культуры — куст чахнет и не цветет. При посадке добавьте в яму верховой торф, хвойный опад или подкисленный субстрат. Избегайте свежей золы и известкования.

Несколько важных правил посадки:

посадочную яму копайте не менее 50 × 50 × 50 см, засыпайте смесью кислого торфа, перегноя и садовой земли в равных долях;

не заглубляйте корневую шейку — она должна быть вровень с поверхностью почвы;

сразу после посадки замульчируйте приствольный круг хвоей, торфом или опилками слоем 8–10 см;

выбирайте место, защищенное от сильного ветра: он иссушает листья и ломает тяжелые ветки с соцветиями.

Как вырастить самую красивую гортензию: секреты ухода за королевой сада Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полив: гортензия пьет много воды, особенно в июне

Само научное название растения говорит о многом: Hydrangea переводится с греческого как «сосуд с водой». Это не поэтическая метафора, а прямое указание на потребность. Гортензия — одна из самых влаголюбивых садовых культур, и полив гортензии в жару — это не опция, а обязательное условие выживания.

Уход за гортензией в июне и июле требует особого внимания к поливу. Именно в этот срок идет резкий рост ростков и закладка бутонов. Взрослому кустику в засушливую седмицу нужно не менее 30–50 литров воды. Лучший режим — раз в три — пять суток обильный полив, а в жаркие дни (выше +28 °C) — через день.

Важные правила полива:

поливайте только отстоянной или дождевой водой: хлорированная водопроводная вода защелачивает почву и блокирует усвоение питательных веществ;

если используете водопроводную воду, подкисляйте ее: 3–4 г лимонной кислоты или 30–40 мл яблочного уксуса на 10 л воды;

поливайте строго под корень — намокание листьев провоцирует грибковые болезни;

после каждого полива рыхлите почву или обновляйте мульчу, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

В августе полив постепенно сокращают — растение готовится к осени и должно вызреть.

Подкормка: как и чем удобрять для синих, розовых или белых шапок

Гортензия питается по строгому графику: азот — весной, для набора зеленой массы; фосфор и калий — летом, для закладки и укрепления соцветий; к осени азот убирают полностью.

Апрель — май: аммиачная селитра или мочевина (20–30 г на 10 л воды), под куст — 5 л. Из органики — коровяк 1:10.

Июнь: смешайте суперфосфат (30 г) + аммиачную селитру (20 г) + сернокислый калий (30 г) на 10 л воды. Это и есть главная подкормка гортензии для пышного цветения.

Июль — август: только фосфор и калий, без азота — соцветия укрепляются, побеги вызревают.

Конец августа: финальный фосфорно-калийный полив как старт подготовки гортензии к зиме.

Между минеральными подкормками хорошо работают народные рецепты: дрожжевой раствор (100 г сырых дрожжей на 10 л теплой воды) или полив с лимонной кислотой освежают почву и дополнительно ее подкисляют.

Как вырастить красивую гортензию: уход, подкормка и изменение цвета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Изменение цвета: как сделать гортензию голубой или розовой

А знаете ли вы, что за изменение цвета гортензии то в голубой, то в розовый этот цветок образно можно назвать хамелеоном. Крупнолистная гортензия умеет менять окраску соцветий — один и тот же куст может быть розовым или голубым в зависимости от кислотности почвы и наличия в ней алюминия. В кислой среде (pH ниже 5,5) алюминий растворяется, поглощается растением и дает синий или голубой цвет. При pH выше 6,5 алюминий недоступен — соцветия розовеют.

Чтобы получить голубые шапки, подкисляйте почву коллоидной серой (40 г под куст весной), поливайте раствором сульфата алюминия (1 ст. л. на 5 л воды, раз в 2–3 недели с июня по август) и откажитесь от фосфорных удобрений — они блокируют усвоение алюминия.

Чтобы вернуть кусту розовый цвет, внесите доломитовую муку или известняк, прекратите подкормки алюминием и добавьте фосфорные удобрения. Изменение цвета гортензии с голубого на розовый и обратно работает исключительно с крупнолистными сортами — метельчатые и древовидные белые гортензии цвет не меняют: их окраска закреплена генетически.

Обрезка: правила для разных видов (крупнолистная, метельчатая, древовидная)

Обрезка гортензии после цветения — ключевой момент, который определяет, будет ли куст пышно цвести в следующем сезоне. Главное, что нужно знать: разные виды цветут на побегах разного возраста, и это полностью меняет подход к обрезке.

Как вырастить самую красивую гортензию: секреты ухода за королевой сада Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнолистная гортензия цветет на прошлогодних побегах. Именно поэтому уход за гортензией в июне — июле подразумевает максимальную бережность: если срезать летние побеги осенью, следующим летом куст останется без цветов. Правила обрезки:

сохраняйте все новые побеги, не давшие цветения, — они отцветут в следующем году;

удаляйте только отцветшие ветки до первой живой почки;

вырезайте мертвые, подмерзшие и слабые побеги;

не проводите сильную обрезку осенью.

Древовидная гортензия цветет на побегах текущего года, поэтому хорошо переносит радикальную обрезку. Порядок действий ранней весной:

удалите все засохшие шаровидные соцветия;

вырежьте слабые, мелкие и поврежденные ветки;

укоротите прошлогодние побеги, оставив 3–5 пар сильных почек;

полностью удалите старые многолетние стволы — они истощают куст.

Метельчатая гортензия тоже цветет на молодых побегах и хорошо реагирует на обрезку весной. Алгоритм:

срежьте конусовидные засохшие соцветия;

укоротите побеги, оставив 2–4 пары почек — это даст крупные соцветия;

уберите ветки, направленные внутрь куста, и загущающие побеги;

для раннего цветения оставьте длинную обрезку (убирайте лишь 3–5 верхних междоузлий).

Обрезка гортензии после цветения у метельчатых и древовидных форм проводится осенью — удаляют только засохшие шапки соцветий. Основную формирующую работу откладывают до весны, до начала сокодвижения.

Почему гортензия не цветет и что делать

Пожалуй, это один из самых частых вопросов у садоводов: почему гортензия не цветет? Тут есть хорошая новость: почти в каждом случае проблему можно решить.

Выбор места и посадка: полутень, кислая почва, защита от ветра Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот главные причины, по которым гортензия не цветет:

Подмерзание почек. Особенно актуально для крупнолистных сортов: цветочные почки закладываются осенью на прошлогодних побегах и могут погибнуть от мороза. Решение — правильное укрытие на зиму. Неправильная обрезка. Если осенью срезали побеги с заложенными почками — цветения не будет. Пересмотрите схему обрезки с учетом вида. Щелочная или нейтральная почва. Гортензия в таких условиях не может нормально питаться. Подкислите грунт торфом, серой, лимонной кислотой. Перекорм азотом. Избыток мочевины, коровяка или травяного настоя стимулирует рост листвы в ущерб цветению. Снизьте дозы и переключитесь на фосфорно-калийные удобрения. Слишком много тени. В густой тени гортензия растет, но не цветет. Переместите куст или проредите крону дерева над ним. Нехватка влаги. Пересохшая почва блокирует закладку бутонов. Наладьте режим полива. Слишком молодой куст. Гортензия, посаженная год-два назад, может не цвести — ей нужно время на укоренение. Просто дайте ей окрепнуть.

Подготовка гортензии к зиме: что нельзя пропустить

Подготовка гортензии к зиме — это не одно действие, а целый комплекс мер, который начинается уже в конце августа. От того, насколько грамотно вы укроете куст, зависит цветение следующего лета.

С конца августа:

полностью исключите азотные удобрения из подкормок;

сократите полив;

внесите финальную фосфорно-калийную подкормку для вызревания побегов.

Как вырастить красивую гортензию: уход, подкормка и изменение цвета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью, перед заморозками:

удалите листья с нижней части побегов — это предотвращает гниль;

замульчируйте приствольный круг торфом, хвоей или опилками слоем не менее 10 см;

у метельчатых и древовидных гортензий достаточно мульчирования корней — сами побеги морозостойки;

крупнолистные сорта требуют полного укрытия: куст пригибают к земле, укладывают на доски или лапник, укрывают двумя слоями спанбонда и сверху — непромокаемым материалом (рубероид, плотная пленка).

Капитальное укрытие для крупнолистной гортензии в холодных регионах — это деревянный или фанерный каркас вокруг куста, засыпанный изнутри сухой листвой или хвоей до верха и накрытый сверху листом металла или поликарбоната. Такая «избушка» надежно защищает цветочные почки даже в самые суровые зимы.

Снимать укрытие весной нужно постепенно: сначала проветривайте в теплые дни, оставляя укрытие на ночь. Полностью раскрывайте куст только после того, как минует угроза возвратных заморозков.

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