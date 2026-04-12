Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча

Глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага сообщил РИА Новости о трудностях, возникших из-за всемирной популярности детеныша японской макаки по кличке Панч. Повышенное внимание туристов привело к росту агрессии внутри обезьяньей группы, что вызывает серьезное беспокойство у администрации.

Панч стал очень популярным, и со всего мира стали приезжать люди. Это очень радостное явление для нас, но, с другой стороны, как вы видите, вокруг обезьяньей горки собирается очень много людей, и мы очень беспокоимся о том, что японские макаки испытывают стресс и из-за этого между ними начинаются ссоры, — рассказал Ясунага.

Чтобы минимизировать негативное влияние на животных, в парке установили специальные перегородки для увеличения дистанции между посетителями и вольером. Руководство стремится найти баланс, обеспечив комфортное наблюдение за питомцами и одновременно защитив их от психологического давления. Директор подчеркнул, что безопасность и психическое здоровье макак остаются приоритетом для них.

Панч стал знаменитым благодаря трогательным видео в соцсети X, где он не расстается с плюшевой игрушкой-орангутаном, заменившей ему мать. С февраля малыша начали приучать к жизни в стае, где он пытается подружиться с сородичами и найти свое место. Кадры, на которых отвергнутый сородичами Панч ищет утешения в объятиях искусственной «мамы», покорили сердца тысяч людей по всему миру. Однако в марте детеныш сумел найти себе друга в стае.

Ранее Московский зоопарк подарил Панчу новую мягкую игрушку — морского зайца по имени Макс. Также обезьянке передали трогательное письмо.