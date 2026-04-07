«Заяц думает о тебе»: макаке Панчу передали друга Макса из России Московский зоопарк подарил макаке Панчу морского зайца Макса и письмо

Московский зоопарк подарил знаменитой японской макаке Панчу новую мягкую игрушку — морского зайца по имени Макс, сообщила пресс-служба столичного зверинца. Также обезьянке передали трогательное письмо от лица игрушки.

Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один, — говорится в послании.

Глава зоопарка города Итикава Такаси Ясунага принял подарки и пообещал передать их Панчу. Он также поблагодарил Московский зоопарк.

Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панча, — сказал Ясунага.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у Панча плюшевого орангутана. Журналисты рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери.

Зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.