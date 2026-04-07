Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:52

«Заяц думает о тебе»: макаке Панчу передали друга Макса из России

Московский зоопарк подарил макаке Панчу морского зайца Макса и письмо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский зоопарк подарил знаменитой японской макаке Панчу новую мягкую игрушку — морского зайца по имени Макс, сообщила пресс-служба столичного зверинца. Также обезьянке передали трогательное письмо от лица игрушки.

Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один, — говорится в послании.

Глава зоопарка города Итикава Такаси Ясунага принял подарки и пообещал передать их Панчу. Он также поблагодарил Московский зоопарк.

Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панча, — сказал Ясунага.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у Панча плюшевого орангутана. Журналисты рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери.

Зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.

Азия
зоопарки
Московский зоопарк
Япония
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.