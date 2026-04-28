Слон распугал пограничников на КПП и попал на видео Дикий слон ворвался на КПП и распугал пограничников в Китае

Дикий слон ворвался на контрольно-пропускной пункт в провинции Юньнань и распугал пограничников, сообщило агентство «Синьхуа». Животное спокойно обошло расставленные конусы и стулья и ничего не задело.

Перепуганные сотрудники, заметив слона, поспешили покинуть пост и не стали мешать ему проходить по территории. Через некоторое время слон самостоятельно покинул КПП.

Возможно, нам следовало бы проверить его документы, — пошутили таможенники.

Ранее в Центральной Африке во время охоты на антилопу пять разъяренных слонов насмерть затоптали американского миллионера. Их жертвой оказался 75-летний владелец виноградников из Калифорнии Эрни Досио.

До этого жительница Санкт-Петербурга во время отдыха на Шри-Ланке лишилась руки после встречи с диким слоном. Нападение произошло в момент, когда тук-тук внезапно заглох на дороге. Пока водитель пытался завести двигатель, из леса вышел слон, которого привлек запах еды из сумки пассажирки. Туристка получила компрессионный перелом позвоночника и множественные гематомы.