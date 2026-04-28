28 апреля 2026 в 10:38

Слон распугал пограничников на КПП и попал на видео

Дикий слон ворвался на КПП и распугал пограничников в Китае

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дикий слон ворвался на контрольно-пропускной пункт в провинции Юньнань и распугал пограничников, сообщило агентство «Синьхуа». Животное спокойно обошло расставленные конусы и стулья и ничего не задело.

Перепуганные сотрудники, заметив слона, поспешили покинуть пост и не стали мешать ему проходить по территории. Через некоторое время слон самостоятельно покинул КПП.

Возможно, нам следовало бы проверить его документы, — пошутили таможенники.

Ранее в Центральной Африке во время охоты на антилопу пять разъяренных слонов насмерть затоптали американского миллионера. Их жертвой оказался 75-летний владелец виноградников из Калифорнии Эрни Досио.

До этого жительница Санкт-Петербурга во время отдыха на Шри-Ланке лишилась руки после встречи с диким слоном. Нападение произошло в момент, когда тук-тук внезапно заглох на дороге. Пока водитель пытался завести двигатель, из леса вышел слон, которого привлек запах еды из сумки пассажирки. Туристка получила компрессионный перелом позвоночника и множественные гематомы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
В Совбезе указали на рост числа экстремистских преступлений в России
Путин раскрыл главную задачу платформы глобального развития
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

