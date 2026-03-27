Казахстан временно закрыл один из пунктов пропуска на границе с Россией

Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с РФ из-за разлива реки Берсуат, сообщил ФГКУ «Росгранстрой» в своем Telegram-канале. Его пока не смогут пересечь обычные граждане, а также грузовой транспорт. Движение через российский КПП «Мариинский» в Челябинской области также приостановлено.

В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц <...> через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар, — говорится в сообщении.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия столкнулась с серьезными экономическими трудностями после закрытия границы с Россией. По его мнению, страну ждет энергетический кризис и рецессия.

До этого стало известно, что около сотни российских туристов застряли в Верхнем Ларсе. Движение по трассе временно перекрыли из-за высокой опасности схода лавин. Часть людей решили развернуться и переждать закрытие трассы в гостиницах в Натахтари. Движение было приостановлено для всех видов транспорта на участке с 93-го по 107-й километр трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс.