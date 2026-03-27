Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:49

Казахстан временно закрыл один из пунктов пропуска на границе с Россией

Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с РФ из-за разлива реки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с РФ из-за разлива реки Берсуат, сообщил ФГКУ «Росгранстрой» в своем Telegram-канале. Его пока не смогут пересечь обычные граждане, а также грузовой транспорт. Движение через российский КПП «Мариинский» в Челябинской области также приостановлено.

В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц <...> через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар, — говорится в сообщении.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия столкнулась с серьезными экономическими трудностями после закрытия границы с Россией. По его мнению, страну ждет энергетический кризис и рецессия.

До этого стало известно, что около сотни российских туристов застряли в Верхнем Ларсе. Движение по трассе временно перекрыли из-за высокой опасности схода лавин. Часть людей решили развернуться и переждать закрытие трассы в гостиницах в Натахтари. Движение было приостановлено для всех видов транспорта на участке с 93-го по 107-й километр трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
В Иране отчитались о задержании трех израильских агентов
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.