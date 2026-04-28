Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 09:49

«Признал то, о чем шептались многие»: на Украине оценили слова Мерца

Мендель: заявлением об уступках территорий Мерц поставил ультиматум Зеленскому

Фото: Amrei Schulz/www.imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках стало ультиматумом президенту Украины Владимиру Зеленскому, написала в соцсети X его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она расценила прозвучавшие тезисы как жесткий политический сигнал со стороны Берлина.

Мерц открыто «признал то, о чем шептались многие» в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией, — говорится в публикации.

Ранее Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части своей территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

До этого представитель партии ССВ в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Украина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.