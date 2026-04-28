«Признал то, о чем шептались многие»: на Украине оценили слова Мерца

«Признал то, о чем шептались многие»: на Украине оценили слова Мерца Мендель: заявлением об уступках территорий Мерц поставил ультиматум Зеленскому

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках стало ультиматумом президенту Украины Владимиру Зеленскому, написала в соцсети X его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она расценила прозвучавшие тезисы как жесткий политический сигнал со стороны Берлина.

Мерц открыто «признал то, о чем шептались многие» в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией, — говорится в публикации.

Ранее Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части своей территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

До этого представитель партии ССВ в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».