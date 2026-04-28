Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий

Нагрузка на ученика не должна превышать установленные нормы, заявил «Ридусу» заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Он отметил, что некоторые педагоги не умеют грамотно выстраивать процессы — в этом случае основная часть нагрузки переносится из школы на дом.

Речь должна идти о дозировании нагрузки на ученика, не превышающей санитарные нормы. Если ребенок прозанимался в школе шесть часов, а потом дома до глубокой ночи шесть — восемь часов, это никуда не годная вещь, — рассказал Ямбург.

Учитель подчеркнул, что нейросети не всегда могут использоваться для списывания домашнего задания. По его словам, такой инструмент, в свою очередь, можно было бы интегрировать в работу педагогов, например, при проверке тетрадей.

Ранее заслуженный учитель Александр Снегуров заявил, что отменять домашние задания из-за использования школьниками технологий искусственного интеллекта нельзя. Он отметил, что домашнее задание — это важная часть учебно-воспитательного процесса.