28 апреля 2026 в 11:02

Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий

Учитель Ямбург: нагрузка на ученика не должна превышать санитарные нормы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нагрузка на ученика не должна превышать установленные нормы, заявил «Ридусу» заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Он отметил, что некоторые педагоги не умеют грамотно выстраивать процессы — в этом случае основная часть нагрузки переносится из школы на дом.

Речь должна идти о дозировании нагрузки на ученика, не превышающей санитарные нормы. Если ребенок прозанимался в школе шесть часов, а потом дома до глубокой ночи шесть — восемь часов, это никуда не годная вещь, — рассказал Ямбург.

Учитель подчеркнул, что нейросети не всегда могут использоваться для списывания домашнего задания. По его словам, такой инструмент, в свою очередь, можно было бы интегрировать в работу педагогов, например, при проверке тетрадей.

Ранее заслуженный учитель Александр Снегуров заявил, что отменять домашние задания из-за использования школьниками технологий искусственного интеллекта нельзя. Он отметил, что домашнее задание — это важная часть учебно-воспитательного процесса.

