Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:00

«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заседания совета директоров Центрального банка России, на которых принимаются решения по ключевой ставке, часто сопровождаются жаркими спорами, иногда даже на повышенных тонах, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Альфа-Саммите. По ее словам, которые передает РИА Новости, суть этих споров отражена в резюме по итогам заседаний.

У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах — по поводу решений, которые нужно принимать. Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, потому что мы буквально год назад начали публиковать резюме, где мы обсуждаем разные аргументы разных сторон, — поделилась она.

Набиуллина указала, что публикацией таких материалов могут похвастаться далеко не все мировые центробанки. По ее словам, для регулятора важна прозрачность, чтобы рынок и общество понимали логику принимаемых решений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о доверии к точке зрения Центробанка по вопросам ключевой ставки. По его словам, такие решения о ее изменении остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться именно на точку зрения регулятора.

Экономика
Центробанк
Эльвира Набиуллина
ключевая ставка
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.