Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад Тюльпаны, пионы и сакура могут погибнуть из-за апрельского снегопада в России

Апрельский снегопад в России может погубить тюльпаны, пионы, нарциссы и сакуру, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишет источник, нестабильная весенняя погода особенно опасна для растений, завезенных из более теплых регионов. Они плохо переносят резкие перепады температуры и не адаптированы к таким условиям.

Если культуры уже перешли в активную фазу роста, даже слабые заморозки и снег способны повредить листья и бутоны. У магнолии и сакуры при минусовой температуре страдают бутоны. У тюльпанов, нарциссов и рябчиков могут ломаться цветоносы. В группе риска также остаются древовидные и травянистые пионы.