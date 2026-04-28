Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад

Апрельский снегопад в России может погубить тюльпаны, пионы, нарциссы и сакуру, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишет источник, нестабильная весенняя погода особенно опасна для растений, завезенных из более теплых регионов. Они плохо переносят резкие перепады температуры и не адаптированы к таким условиям.
Если культуры уже перешли в активную фазу роста, даже слабые заморозки и снег способны повредить листья и бутоны. У магнолии и сакуры при минусовой температуре страдают бутоны. У тюльпанов, нарциссов и рябчиков могут ломаться цветоносы. В группе риска также остаются древовидные и травянистые пионы.
Как отметил профессор МГУ Алексей Бобров, природные и культивируемые первоцветы, включая дикие подснежники, в целом устойчивы к весенним заморозкам. Однако холод и налипший снег могут повредить листья, лепестки и цветоносы, что снижает декоративность и семенную продуктивность, при этом сами многолетники остаются жизнеспособными, заключил он.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что в начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы. При этом, по ее словам, в этот период в столице не будет осадков. Позднякова отметила, что снег окончательно растает только в начале мая.