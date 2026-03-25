Выкопала нарциссы и пересадила подальше от грядок: эти цветы — тихие убийцы урожая

Нарциссы, при всей своей внешней невинности, таят в себе серьезную угрозу для огородных культур. Их луковицы содержат ядовитый алкалоид ликорин, который при повреждении выделяется в почву и отравляет пространство вокруг.

Особенно чувствительны к такому соседству луковичные овощи — чеснок и репчатый лук. Посаженные рядом с нарциссами, они замедляют формирование головок и часто болеют. Не менее опасны эти цветы для бобовых культур: горох и фасоль вблизи них дают скудный урожай.

Страдает и салатная зелень — листья шпината и салата мельчают и желтеют. Ученые подтверждают, что нарциссы токсичны для капусты и роз, угнетая их рост. Агрессивное разрастание луковиц также вредит — они буквально вытесняют культурные растения с грядки. Настоящий тихий убийца урожая!

Кроме того, нарциссы привлекают специфического вредителя — нарциссовую муху, которая затем с удовольствием перекидывается на овощные посадки. Чтобы минимизировать ущерб, выкопала нарциссы и пересадила подальше от грядок.

