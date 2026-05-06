День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 08:42

Сад в розовой дымке: как вырастить сакуру на своем участке

Сакура у вас в саду — что посадить на участке для волшебного эффекта японского сада Сакура у вас в саду — что посадить на участке для волшебного эффекта японского сада Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Миллионы людей по всему миру мечтают увидеть цветение сакуры в Японии — сотни тысяч туристов ежегодно летят в Страну восходящего солнца ради нескольких дней розовой дымки над парками. Но у Японии появился неожиданный конкурент: Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре собирает огромные очереди — пик цветения в 2026 году приходится на период с 20 апреля по 9 мая. Хорошая новость: такое чудо вы можете вырастить прямо у себя на даче. Плохая — будьте готовы отбиваться сначала от соседей, а потом, вероятно, от толп туристов, желающих сфотографироваться у вас на участке.

Что такое сакура, и какие деревья ее заменят

Сакура — это собирательное название декоративных форм косточковых деревьев из рода Prunus, прежде всего вишни мелкопильчатой (Prunus serrulata). Именно ее сорт «канзан» с пышными махровыми розовыми цветками составляет главное украшение японского сада в одном из парков Краснодара. Однако для создания настоящего эффекта японского сада на участке можно и нужно использовать целую группу косточковых — они цветут поочередно, создавая непрерывную волну цвета:

  1. Вишня мелкопильчатая (Prunus serrulata) — классическая сакура, сорта «канзан», «аманогава», «симидзу» — с розовыми махровыми цветками.

  2. Слива декоративная «нигра» (Prunus cerasifera Nigra) — пурпурные листья и розово-фиолетовые цветки, первой открывает сезон цветения в парке Галицкого.

  3. Слива "писсарди" — похожа на «нигру», дает облако бело-розовых цветков еще до распускания листьев.

  4. Абрикос маньчжурский — зимостоек, цветет нежно-розовым, хорошо переносит морозы средней полосы.

  5. Миндаль трехлопастный — невысокий кустарник, в мае полностью покрывается ярко-розовыми махровыми цветками.

Сад в розовой дымке: как вырастить сакуру на своем участке Сад в розовой дымке: как вырастить сакуру на своем участке Фото: IMAGO/Nicole Krauthöfer/Global Look Press

Как посадить сакуру в мае: нюансы

Май — не поздний срок для посадки: главное условие — использовать только контейнерные саженцы с закрытой корневой системой. Такие растения не испытывают стресса при пересадке, потому что корневой ком остается нетронутым.

Несколько важных нюансов посадки:

  1. Место: солнечное, защищенное от северных ветров — сакура не любит сквозняков и затенения.

  2. Почва: рыхлая, плодородная, с нейтральной или слабокислой реакцией; тяжелые глинистые и переувлажненные участки не подойдут.

  3. Яма: глубиной около 50 см, шириной 60 см; на дно обязательно укладывают дренаж — 10–15 см щебня или битого кирпича.

  4. Почвосмесь: листовая земля, перегной, снятый плодородный слой и песок в равных частях с добавлением суперфосфата и древесной золы.

  5. Опора: вбейте в центр ямы кол высотой 1,5 м и подвяжите деревце — молодое растение не устоит под порывами ветра.

  6. После посадки: обильно полейте и замульчируйте приствольный круг соломой или скошенной травой слоем 5–7 см.

Как посадить сакуру в мае: нюансы Как посадить сакуру в мае: нюансы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход в средней полосе России

Сакура требует внимания, но не изматывает. Главное правило — умеренный и регулярный полив: почва под деревом всегда должна быть слегка влажной, но без застоя воды. Два раза за сезон вносите удобрения: весной — азотистые для роста побегов, осенью — фосфорно-калийные для подготовки к зиме. На зиму молодые деревья (до 3–4 лет) в средней полосе утепляют: ствол оборачивают агроволокном, а приствольный круг мульчируют толстым слоем. Взрослые зимостойкие сорта — «аманогава», «канзан», маньчжурский абрикос — справляются с морозами до −25–30 °C без укрытия.

Японский сад, разумеется, не высадить за один сезон, но первое цветение сакуры, которое будет окутывать ваш участок розовой дымкой, вы заметите уже на второй-третий год — и это стоит всех усилий и ожиданий. Посадите несколько косточковых деревьев с разными сроками цветения, и ваш сад будет радовать вас волшебным флером с конца марта до конца мая — точь-в-точь как в японских парках или локациях Краснодара, только без очередей и с правом сделать лучшие фото только у вас.

Ранее мы рассказывали о хитростях, которые спасут ваш лук от вредителей.

сакура
советы
сад
дача
садоводство
лайфхаки
деревья
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.