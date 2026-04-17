7 многолетних кустарников для дачи: сажаешь один раз — украшают каждый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Покупать рассаду и однолетники каждую весну — и накладно, и хлопотно. Пакетики семян, горшочки для пикировки, высадка в грунт — и так по кругу, год за годом. Многолетние кустарники избавляют от этой рутины раз и навсегда: посадил один раз — и они растут и цветут годами без лишних усилий. Все семь видов в нашей подборке неприхотливы, морозостойки и остаются декоративными с весны до осени — их давно выбрали опытные и экономные садоводы. Растения подходят для создания живой изгороди, зонирования участка, расстановки акцентов или просто красивого фона в саду.

Вот какие цветущие многолетники стоит посадить на участке в первую очередь — и больше не думать о весенней рассаде.

1. Сирень обыкновенная

Классика, которая живет на одном месте десятилетиями — кусты-долгожители доживают до 100 лет. Идеальна для живой изгороди, зонирования участка и яркого акцента у забора или беседки. Цветет в мае, аромат держится 2-3 недели. Уход минимален: обрезка сразу после цветения и редкий полив в сильную засуху.

  • Совет: сажайте строго на солнечном месте — в тени сирень вытягивается и цветет скудно.

2. Чубушник (садовый жасмин)

Заменит дорогостоящий парфюм для всего сада: в период цветения (июнь-июль) аромат слышен за несколько метров. Переносит легкое затенение, засухоустойчив, морозостоек до -25 ℃. Быстро растет — прибавляет до 30 см в год. Уход: после цветения удаляйте отцветшие ветки целиком, а не укорачивайте.

  • Совет: не заглубляйте корневую шейку при посадке — это главная ошибка, из-за которой чубушник плохо цветет.

3. Спирея

Один из самых неприхотливых многолетних кустарников: растет на любых почвах, не требует подкормок в первые годы, переносит морозы до -35 ℃ без укрытия. Особенно ценна тем, что разные сорта цветут в разное время — весной (белая спирея Вангутта) и в конце лета (розовая японская). Уход: весенняя обрезка на треть у летнецветущих сортов.

  • Совет: сажайте рядом весеннецветущий и летнецветущий сорта — клумба будет нарядной с мая по сентябрь без дополнительных усилий.

4. Гортензия метельчатая

Роскошь без капризов. Переносит морозы до -30 ℃, цветет с июля по октябрь, соцветия в срезке стоят месяцами. Хорошо растет даже на кислых почвах, которые не любят другие кустарники. Уход: весной обрезайте побеги на треть — соцветия будут заметно крупнее.

  • Совет: мульчируйте приствольный круг корой или торфом — это сохраняет влагу и подкисляет почву, что гортензии нравится.

Гортензия метельчатая Гортензия метельчатая Фото: Shutterstock/FOTODOM

5. Форзиция

Первой встречает весну — зацветает в апреле, еще до появления листьев, покрываясь ярко-желтыми цветками. Морозостойка до -28 ℃, растет быстро, за 10 лет достигает 2-3 метров в высоту. Уход: после цветения — санитарная обрезка, раз в 4-5 лет — омолаживающая обрезка «на пень».

  • Совет: сажайте у южной стены дома или забора — отраженное тепло стимулирует раннее и обильное цветение.

6. Вейгела

Многолетники, цветущие в мае-июне, с нередким повторным цветением в августе — редкость среди кустарников. Листья у большинства сортов декоративны сами по себе: бордовые, золотистые или пестрые. Морозостойкость — до -25 ℃, в более суровом климате требует легкого укрытия молодых растений в первые два года. Уход прост: полив в жару и ежегодная санитарная обрезка после цветения.

  • Совет: не заглубляйте корневую шейку при посадке — этого вейгела не прощает.

7. Пузыреплодник калинолистный

Чемпион по неприхотливости среди всех многолетних кустарников. Растет на любых почвах, переносит тень, засуху и морозы до -35 ℃. Листья золотистые или темно-бордовые — украшают сад даже без цветения. Цветет в июне белыми или розоватыми соцветиями. Уход: легко переносит стрижку любой формы, подходит для фигурных живых изгородей.

  • Совет: для получения яркого цвета листьев сажайте на солнечное место — в тени листва теряет насыщенность.

Пузыреплодник калинолистный Пузыреплодник калинолистный Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать кустарник под вашу задумку на участке

Чтобы не ошибиться с выбором, ориентируйтесь на конкретную задачу — каждый из этих многолетников хорош по-своему:

  1. Живая изгородь: сирень, пузыреплодник, спирея — быстро растут и хорошо держат форму.

  2. Яркий акцент, солитер: гортензия, форзиция, вейгела — эффектны в одиночной посадке.

  3. Фон и зонирование: чубушник, пузыреплодник — создают плотный зеленый или цветной экран.

  4. Тенистые и сложные места: вейгела, пузыреплодник, чубушник — не боятся недостатка света.

  5. Первое цветение весной: форзиция, спирея весеннецветущая — эти многолетники оживляют сад до появления других растений.

  6. Долгое цветение до осени: гортензия метельчатая — не сдается до первых заморозков.

Многолетние кустарники для сада — это выгодная единоразовая инвестиция с результатом на десятилетия. Такие растения одновременно украшают и защищают ваш участок, упрощая уход за ним и превращая дачу в продуманное пространство, куда вложена душа. Посадите этой осенью хотя бы два-три вида многолетников — и уже следующей весной вы увидите, как преображается сад, не потребовав от вас ни лишнего рубля, ни лишнего часа.

Виктория Семенова
