Как оформить земельный участок в собственность в 2025 году: инструкция

Оформление земельного участка в собственность — важный шаг, который дает полное право распоряжаться землей: строить, продавать, передавать по наследству. Рассказываем, как в 2025 году пройти эту процедуру и что нужно знать, чтобы все прошло гладко.
Когда нужно оформлять землю в собственность
Такая необходимость возникает, если вы:
получили участок от государства в пользование;
пользуетесь землей по дачной амнистии;
наследуете участок, но не оформляли его юридически;
хотите выкупить арендуемый участок.
Важно: без регистрации права в Росреестре вы не считаетесь собственником, даже если пользуетесь участком много лет.
Что потребуется для оформления
Процесс может различаться в зависимости от основания, но в общем случае понадобятся:
паспорт заявителя;
документы на участок (договор, свидетельство, акт, кадастровый план);
кадастровый номер или выписка из ЕГРН;
заявление о регистрации права;
квитанция об оплате госпошлины.
Как оформить земельный участок в собственность: основные шаги
1. Подготовьте документы. Соберите все правоустанавливающие бумаги. Если участок не стоит на кадастровом учете — сначала подайте заявление на постановку.
2. Обратитесь в МФЦ или через «Госуслуги». Заявление на оформление можно подать онлайн или лично в ближайшем МФЦ.
3. Ожидайте регистрации. Росреестр рассматривает заявление до девяти рабочих дней. После завершения вы получите выписку из ЕГРН с подтверждением права собственности.
Право собственности на землю — это уверенность в завтрашнем дне и защита ваших интересов. Если все документы в порядке, процедура оформления не занимает много времени. Главное — начать и не откладывать.