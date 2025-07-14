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14 июля 2025 в 19:00

Как оформить земельный участок в собственность в 2025 году: инструкция

Как оформить земельный участок в собственность в 2025 году Как оформить земельный участок в собственность в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оформление земельного участка в собственность — важный шаг, который дает полное право распоряжаться землей: строить, продавать, передавать по наследству. Рассказываем, как в 2025 году пройти эту процедуру и что нужно знать, чтобы все прошло гладко.

Когда нужно оформлять землю в собственность

Такая необходимость возникает, если вы:

  • получили участок от государства в пользование;

  • пользуетесь землей по дачной амнистии;

  • наследуете участок, но не оформляли его юридически;

  • хотите выкупить арендуемый участок.

Важно: без регистрации права в Росреестре вы не считаетесь собственником, даже если пользуетесь участком много лет.

Что потребуется для оформления

Процесс может различаться в зависимости от основания, но в общем случае понадобятся:

  • паспорт заявителя;

  • документы на участок (договор, свидетельство, акт, кадастровый план);

  • кадастровый номер или выписка из ЕГРН;

  • заявление о регистрации права;

  • квитанция об оплате госпошлины.

Как оформить земельный участок в собственность: основные шаги

1. Подготовьте документы. Соберите все правоустанавливающие бумаги. Если участок не стоит на кадастровом учете — сначала подайте заявление на постановку.

2. Обратитесь в МФЦ или через «Госуслуги». Заявление на оформление можно подать онлайн или лично в ближайшем МФЦ.

3. Ожидайте регистрации. Росреестр рассматривает заявление до девяти рабочих дней. После завершения вы получите выписку из ЕГРН с подтверждением права собственности.

Право собственности на землю — это уверенность в завтрашнем дне и защита ваших интересов. Если все документы в порядке, процедура оформления не занимает много времени. Главное — начать и не откладывать.

участок
Земля
законы
собственность
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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