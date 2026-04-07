07 апреля 2026 в 10:37

Красота 12 месяцев в году: какие сухоцветы обязательно нужны в вашем саду

Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press
Знаете, есть такие садоводы — и мы их искренне уважаем за их хитрость, дальновидность и прагматизм, — которые давным-давно перестали грустить каждую осень над увядшими клумбами в своем саду или на дачном участке. Они просто однажды открыли для себя сухоцветы и больше не заморачиваются с постоянным обновлением палисадников — просто раз в сезон освежают их новыми растениями. И то если будет желание и время. И пока другие дачники, среди которых, возможно, и вы, наш уважаемый читатель, кутают розы в лапник и вздыхают над пустыми грядками, эти умницы пьют чай у окна и любуются своим садом — даже в январе.

Почему сухоцветы — выбор умного садовода

Потому что сухоцветы не сдаются ни осенью, ни зимой: они стоят, держат форму и цвет и продолжают радовать глаз — просто так, без всяких условий, долгих обрезаний и долгих укутываний перед холодами в мешковину или агроволокно. Впрочем, есть у этих растений и другие явные преимущества.

  1. Декоративность 12 месяцев: даже засохшие, они сохраняют форму, фактуру и насыщенный цвет — никакого уныния на клумбе в ноябре или в апреле.

  2. Просто железное здоровье: большинство видов сухоцветов устойчивы к болезням и вредителям, они редко болеют и не требуют обработок химией.

  3. Медоносы и помощники: гелихризум, лимониум и другие сухоцветы активно привлекают пчел и бабочек, повышая урожайность всего участка за счет опыления — двойная выгода.

  4. Минимальный уход: не надо ежегодно пересаживать, укрывать на зиму и капризничать — это вам не розы.

  5. Универсальность: срезанные стебли идут прямо в вазу — букет красивых цветов из собственного сада стоит месяцами, не осыпаясь и не увядая.

Топ-5 сухоцветов, которые приживутся в любом российском регионе

Не все красивое — капризное. Эти пять «сухих» растений отлично переносят перепады температур (а значит, подойдут и для уральского климата, например, а для средней полосы — станут просто находкой!), не боятся бедных почв и радуют своим видом даже в самых непредсказуемых климатических условиях.

  • Гелихризум (бессмертник) — классика жанра, выдерживает засуху и бедные почвы, цветет с июля по октябрь, лепестки буквально «законсервированы» природой.

  • Лимониум (кермек) — тонкие ветвистые метелки лиловых, белых и розовых соцветий, отлично зимует в открытом грунте, цветет с июня.

  • Аммобиум — белоснежный цветок пустыни, родом из Австралии, неожиданно хорошо себя чувствует в умеренном климате, не боится кратковременных заморозков.

  • Нигелла (чернушка) — изящные кружевные цветки после цветения дают эффектные коробочки-фонарики, которые сами по себе украшение клумбы и букетов из сухоцветов.

  • Физалис декоративный — его оранжевые «фонарики» осенью становятся главной звездой участка и сохраняются на ветках до самых морозов.

Как срезать и сушить сухоцветы: просто и правильно

Главный секрет красивых букетов из сухоцветов — не пропустить момент срезки. Срезайте цветы чуть раньше полного раскрытия: бутон, который только-только открылся, высохнет с идеальной формой и не осыплется. Полностью раскрытый цветок при сушке нередко теряет лепестки.

  • Время срезки: утро после того, как сошла роса, — стебли сухие, цветки свежие.

  • Инструмент: острый секатор или ножницы, чтобы срез был чистым, без размочаливания стебля.

  • Длина стебля: срезайте как можно длиннее — потом всегда можно укоротить, а нарастить уже не получится.

  • Подготовка: удалите нижние листья со стебля, они при сушке гниют и портят букет.

  • Способ сушки: свяжите стебли в небольшие пучки по 5–7 штук и подвесьте вниз головой в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте — чулан, веранда, сарай.

  • Срок сушки: от 2 до 4 недель в зависимости от толщины стебля и влажности воздуха.

  • Хранение: готовые сухоцветы держите подальше от прямых солнечных лучей — они выцветают, и букет красивых цветов быстро теряет яркость.

Так что если вы уже выращиваете сухоцветы, то мы снимаем перед вами шляпу: вы давно на шаг впереди своих соседей по СНТ или даче. А если только присматриваетесь к букетам красивых цветов круглый год, то добро пожаловать в клуб тех, кто отдыхает на даче, а не пашет на ней. Посадите несколько видов из этого списка один раз, и сад будет работать на вас сам.

Ранее мы рассказывали о лучших сортах флоксов и делились тонкостями их выращивания.

Виктория Семенова
